Paolini-Sramkova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Billie Jean King Cup 2024

Leggi su Sportface.it

Jasminese la vedrà contro Rebeccanel secondo match di singolare di Italia-Slovacchia, match valevole per la finale dellaCupsul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna). La toscana deve immediatamente resettare quanto di straordinario fatto vedere in semifinale contro la Polonia. Davanti a lei, infatti, c’è un’avversaria che nasconde tante insidie. Quest’ultima si è resa protagonista di ultime settimane davvero da incorniciare, in cui ha fatto finale a Monastir e Jiujiang oltre alla conquista del titolo a Hua Hin. In terra iberica, inoltre, è ancora imbattuta dopo aver sconfitto giocatrici del calibro dell’americana Danielle Collins, dell’australiana Ajla Tomljanovic e della britannica Katie Boulter. Tra le due tenniste, contando tutte le varie categorie di tornei, si tratta del settimo scontro diretto in carriera, conche si trova in vantaggio per 4-2.