Nicol tra ‘Adorazione’ e Sanremo Giovani | Nella mia dimensione

È un periodo ricchissimo per– nome d’arte della giovane cantautriceCastagna – tra(dove presenterà il brano Come Mare) e la serie Netflix Adorazione, che la vede impegnata sia in veste di cantante che di attrice. Viscere feat. Fabri Fibra (Columbia Records/Sony Music Italy) è infatti il nuovo singolo prodotto da Canova inseritocolonna sonora della serie. «Sono in questo turbine, ma sto cercando di godermi i piccoli momenti perché non tornano indietro». Ad iniziare proprio da. «In questi giorni di preparazione, sto dando sfogo alla mia parte più paranoica. – confessa – Ho una cartella nel telefono in cui ogni giorno mi esibisco da sola in camera mia. Controllo le mie espressioni facciali e segno le cose che mi piacciono e quelle che non mi piacciono perché voglio godermi il momento.