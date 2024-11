MotoGP Marquez | Feeling simile a quello di Bagnaia bello tornare in un team factory

Leggi su Sportface.it

Marcè tornato in sella dopo appena due giorni dal termine della stagione 2024. Il pilota spagnolo ha salutato ilGresini dopo un’unica stagione, unendosi alle fila della Ducati ufficiale. Nella giornata di oggi ha provato la nuova moto sulla pista di Barcellona, nel corso di una giornata di test che ha visto impegnato anche Francesco. “a fare i test con un”‘, commenta ai microfoni di Sky Sport. “Ho lavorato con la GP25 per capire cosa fosse meglio e cosa peggio, poi ci siamo dedicati ad alcune comparazioni. E’ importante che i miei pareri e quelli disiano simili, la cosa facilita il lavoro degli ingegneri. Abbiamo lavorato bene, abbiamo seguito il programma. Nel box mi sono trovato bene. E’ complesso mettere una moto nuova in pista ed essere allo stesso livello di una moto che invece ha girato per un anno, però è importante che ilmio e di Pecco sia simili.