Ilrestodelcarlino.it - "Mi impegnerò per l’ambiente"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È la novità politica di queste Regionali. Grazie all’elezione di Paolo Burani infatti il movimento "Verde" manda per la prima volta un rappresentante reggiano nell’assise bolognese, nell’ambito della minicoalizione Alleanza Verdi e Sinistra che nel nostro territorio raccoglie un lusinghiero 5,5%. Un risultato a cui molto hanno contribuito le 1.640 preferenze raccolte da Burani. Dopo i legittimi ringraziamenti agli elettori che lo hanno votato e alle liste che lo hanno sostenuto "che si sono spese senza risparmio in questa campagna elettorale", il neoconsigliere si definisce "grato" per il consenso personale raggiunto: "Mi ha sorpreso – aggiunge parlando col Carlino – ma il lavoro fatto in queste settimane lasciava pensare che stava arrivando qualcosa di grosso per Avs. Dovuto anche al messaggio di unità della nostra lista".