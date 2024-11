Ilrestodelcarlino.it - Locomotiv: due sere da tutto esaurito per Giuse The Lizia

Thetorna per due live già sold out al, oggi e domani. Le due date fanno parte del suo Internet Club Tour 2024, che pernovembre lo vedrà sui palchi dei club delle principali città italiane per suonare il suo ultimo disco intitolato Internet. Per questa tournée, sono previste tante canzoni nuove con una band rinnovata. Per esempio, all’interno del suo progetto, oltre alla traccia Piccoli piccoli insieme con centomilacarie, troviamo, in Tonight gospel, la speciale partecipazione di Mecna. "Vorrei offrire alla gente che mi segue un grandissimo show e siamo sicuri di poterlo fare", spiega il cantautore. Di fatto, l’artista siciliano di 23 anni – cresciuto e maturato sotto le Torri, dove ha ottenuto anche un Ballerino Dalla durante la prima edizione della rassegna Ciao – promette al pubblico "una grande festa, per raccontare questi primi anni di canzoni e per presentarne di nuove".