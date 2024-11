Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 22-23, Eurolega basket in DIRETTA: i turchi giganteggiano a rimbalzo offensivo, ma le V nere ci sono

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-25 MAAAAAATT MOOOORGAN!!!! Tripla del numero 30 da posizione centrale! E Birch commette fallo su Diouf, si rimane nella metà campo del Fener!22-25 Birch prima rischia la figuraccia stampando la schiacciata sul ferro, poi recupera il pallone e saggiamente decide di appoggiare.SI COMINCIA CON IL SECONDO QUARTO!20.55 Zizic il migliore per lacon 8 punti, Colson dall’altra parte è a quota 9.22-23recupera il pallone, non va la tripla di Polonara: ma l’inerzia è per i padroni di casa! Si chiude il primo quarto!22-23 MATT MORGAN! A 5” dalla sirena! Gran tripla!19-23 Ancora Guduric a 30” dal termine.19-20 ZIZIC! Azione convulsa, Melli butta la palla, dall’altra parte Belinelli spara da tre ma poi Zizic va ae segna!17-20 Confermato da tre punti il canestro di Colson.