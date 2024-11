Lanazione.it - Le basi del processo civile e penale. Corso per insegnare ai camici bianchi

Undi alta formazione dedicato ai professinisti del settore medico per fornire una preparazione teorica e operativa sull’attività del consulente e del perito. È il risultato dell’accordo di collaborazione tra la Scuola Sant’Anna e Federsanità che ha l’obiettivo di impartire ai medici nozioni come i fondamenti del, la conciliazione e i modelli alternativi di risoluzione delle controversie e l’attività di consulenza tecnica e la perizia. Ilsi rivolge, in particolar modo, ai professionisti coinvolti nella gestione del contenzioso medico-legale in tema di responsabilità professionale, per garantire la migliore difesa delle Aziende Sanitarie. La prima edizione inizierà nel 2025 e sarà reso disponibile il bando di selezione sul sito della Sant’Anna. La responsabile scientifica delè Gaetana Morgante, direttrice dell’Istituto Dirpolis dell’ateneo pisano e ordinaria di Diritto, affiancata nel comitato tecnico scientifico da Fabrizio d’Alba, presidente nazionale di Federsanità e direttore generale del Policlinico Umberto I, e Pasquale Giuseppe Macrì, direttore di medicina legale e tutela dei diritti in sanità dell’Asl Toscana Sudest.