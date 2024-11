Iodonna.it - L'astrofisica dell'Esa ci spiega come abbattere il muro d'ansia che la matematica crea in molti di noi (soprattutto femmine). Si comincia subito, dal colore delle foglie in autunno

C’è un’espressione che ritorna più volte, in questa intervista, nelle risposte di Ersilia Vaudo. Ed è «sentirsi a proprio agio» con lae le materie Stem. Così èsi è sentita lei fin da bambina: una sensazione che le ha permesso, nel tempo, di diventare un’di fama mondiale all’Esa, European Space Agency, dove oggi è Chief Diversity officer. Così è– ci racconta – dovrebbero sentirsi tutti i bambini e le bambine. Di qui il suo impegno con l’associazione Il Cielo itinerante, con cui “porta il cielo dove non arriva”, esponendo alle meravigliea scienza eo Spazio bambini e bambine che vivono in zone disagiate. “Women of Science”: la passione per la scienza, il successoe donne X Leggi anche › Con “Mirabilis” Ersilia Vaudo ci porta a riveder le stelle Di scienza e inclusione, di avventure spaziali e pari accesso alla meraviglia, Ersilia Vaudo parla al Women Economic Forum, in corso fino al 22 novembre a Roma, all’Università Luiss.