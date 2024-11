Ilrestodelcarlino.it - La versione di Jader Dardi: "Mi aspetto attenzione per il nostro territorio"

"Sono contento per il risultato che ha portato Michele de Pascale ad essere eletto presidente della Regione Emilia-Romagna – ha commentato, sindaco di Modigliana, l’esito delle Regionali –. Lo conosco da molti anni e lo considero un bravo amministratore, un sindaco capace della città, un bravo presidente di Provincia che ha svolto anche una funzione in sede nazionale". Modigliana esce da questa tornata con un quadro politico analogo alle elezioni europee dello scorso giugno; allora c’era una maggioranza di centrodestra come oggi, ma i due schieramenti sono stavolta pressoché appaiati, divisi da soli 16 voti, ma con un cambiamento nei rapporti di forza: il Partito democratico al 37,24% è diventato il primo partito (29.54% alle europee), Fratelli d’Italia il secondo al 30,16% (da 33,86%), terza la Lega con l’8,59% dei voti (da 9,60%).