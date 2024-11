Bergamonews.it - Il Prefetto Rotondi incontra il Console generale della Romania

Bergamo. Ildi Bergamo, Luca, ha ricevuto ila Milano, Carmen Liliana Iacob, in un incontro istituzionale volto a consolidare la collaborazione tra le istituzioni locali e il predetto Consolato. Durante il colloquio sono stati trattati argomenti di grande rilevanza e di comune interesse, quali l’integrazione delle comunità romene nel territorio e la cooperazione culturale.Entrambe le Autorità hanno espresso soddisfazione per il dialogo avviato, ribadendo l’importanza di rafforzare la collaborazione per promuovere la piena integrazionecomunità romena nel territorioprovincia. L’incontro si è concluso con l’auspicio di favorire ulteriori sinergie e iniziative congiunte.