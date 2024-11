Lanazione.it - Il miraggio di un parcheggio, Careggi e l’odissea dei pazienti: ansia, multe e rischio cardiopalma

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 20 novembre 2024 –della ricerca di una Firenze non risparmia neanche coloro che si recano all’ospedale. Arrivare a, il principale ospedale della città, è diventato un vero e proprio percorso a ostacoli, sia per iche per i loro familiari. La sfida inizia già nel momento in cui si deve affrontare il caos del traffico per arrivare a fare le analisi del sangue. Una volta giunti a destinazione, ci si trova ad affrontare una vera e propria caccia al. Le opzioni sono due: percorrere viale Gaetano Pieraccini, mettersi in coda e sperare di trovare un posto nela pagamento, oppure entrare da via delle Oblate e tentare la sorte con ungratuito, che offre solo due ore di sosta, ma richiede l’utilizzo del disco orario.