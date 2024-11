Gaeta.it - Identificato il cadavere nel fiume Sangro: si tratta di Raffaeldonato De Gregorio, 46enne di Vasto

La triste notizia del ritrovamento di unnelha scosso la comunità di. L'uomo è statocomeDe, unoriginario di Atessa ma residente a. La famiglia ha compiuto il riconoscimento ufficiale, portando ulteriore commozione tra amici e conoscenti. Un esame autoptico è stato eseguito sulla salma per determinare le cause della morte, mentre un'inquietante ferita sul polpaccio ha attirato l'attenzione degli inquirenti.Scoperta del corpo e reazioni della comunitàIl corpo diDeè stato scoperto domenica scorsa da un pescatore nelle acque del, in prossimità di Lanciano. Il ritrovamento ha immediatamente allarmato le autorità, che si sono attivate per avviare indagini e comunicare la triste notizia alla famiglia.