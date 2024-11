Sport.quotidiano.net - Doppi ex. Corsi e ricorsi tra azzurri e friulani. Spalletti e Di Natale i due "ex» storici

Empoli e Udine sono divise da oltre 370 chilometri, ma dal punto di vista calcistico ci sono due nomi che le rendono alquanto vicine. Lucianoe Antonio Di. Entrambi cresciuti e sbocciati nell’Empoli Fc, infatti, sia l’allenatore di Certaldo che l’attaccante partenopeo hanno poi legato il proprio nome alla storia dell’Udinese. L’attuale commissario tecnico della Nazionale ha vissuto sulla panchina friulana tre stagioni intere e qualche mese al termine del campionato 2000-‘01 portando due volte i bianconeri in Coppa Uefa e regalando soprattutto la prima storica partecipazione della società alla Champions League nel 2004-‘05. Campionato in cui all’Udinese arriva anche Totò Di, dopo 55 reti in 179 partite con l’Empoli, che contribuirà in maniera importante alla prestigiosa qualificazione Champions.