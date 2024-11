Gaeta.it - Crisi nel soccorso della fauna selvatica: il CRAS di Pescara chiude i battenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Centro Recuperodi, gestito dai Carabinieri Forestali, ha annunciato che non accoglierà più animali feriti, lasciando un forte vuoto nel servizio diper lain Abruzzo. Negli ultimi anni, questo centro è stato l’ultimo baluardo per il recupero di animali in difficoltà nella regione, ma la mancanza di risorse e personale ha reso insostenibile la sua operatività. Questa situazione getta un’ombra sul futuroabruzzese, in particolare in un territorio che ospita una ricca biodiversità.Difficoltà e abbandono delNegli ultimi anni, ildiha affrontato una crescente serie di problemi. Il centro si era già visto costretto a ridurre il proprio servizio con turni di chiusura nei fine settimana, una situazione che non ha permesso di poter gestire efficacemente le emergenze legate al recupero degli animali.