Civitavecchia, incendia il citofono dell'ex moglie: arrestato 47enne

L’uomo, già noto per atti persecutori, bloccato dai Carabinieri grazie a un filmato dei condomini.Un uomo di 47 anni è statodai Carabinieri della Compagnia didopo l’ennesimo episodio di persecuzione nei confronti della sua ex. Già noto alle forze dell’ordine per atti persecutori, l’uomo si è recato più volte nei pressi dell’abitazione della donna, costringendola a non uscire di casa per tutto il pomeriggio.La situazione è degenerata quando il, in preda all’ira, hato ilcondominiale e si è dato alla fuga. La prontezza dei passanti, che hanno chiamato il 112, e l’intervento tempestivo dei Carabinieri hanno permesso di bloccare l’uomo poco distante. Addosso gli è stato trovato l’accendino usato per compiere il gesto.Determinante per l’arresto è stato un video girato dai condomini, che riprendeva chiaramente l’aggressore mentre appiccava le fiamme.