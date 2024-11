Biathlon Cdm Kontiolahti 2024 | Vittozzi salta la prima tappa stagionale

Leggi su Sportface.it

Lisanon prenderà parte alladella Coppa del mondodi: la detentrice della sfera di cristallo, infatti, sta ancora recuperando da un problema alla schiena che ne ha condizionato la preparazione nelle ultime settimane. Ora, che non verrà sostituita per questain Finlandia, proseguirà il proprio lavoro a Obertilliach insieme ad un allenatore dello staff federale per prepararsi in vista del successivo impegno di Hochfilzen dal 13 al 15 dicembre. L’Italia, quindi, si presenta acon Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara e Dorothea Wierer al femminile, mentre Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Daniele Cappellari gareggeranno in campo maschile.