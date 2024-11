Ilrestodelcarlino.it - Bcc di Filottrano, cresce l’utile. Sostenute piccole attività sportive

Numeri positivi nel bilancio di coerenza per la Bcc di, istituto che conta 19 sportelli tra le province di Ancona e Macerata, presentato al teatro la Nuova Fenice di Osimo. Nel 2023netto, pari a 10,56 milioni di euro, il totale degli impieghi 612,8 milioni di euro. Oltre 29,5 milioni di euro (31,76 per cento del totale dei mutui erogati) sono serviti a finanziare l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Il 70,5 per cento del risparmio raccolto è diventato credito per l’economia reale. È stato creato un valore aggiunto che si attesta su quasi 35 milioni di euro. La banca ha sostenuto le principali, culturali, assistenziali, ricreative e didattiche del territorio con oltre 345 interventi per un investimento complessivo di 305mila euro.