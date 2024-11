Ardea beccati a sfondare il vetro di un auto si danno alla fuga | scatta l’inseguimento

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 novembre 2024 – Sono stati colti sul fatto una 29enne e il fratello 17enne mentre erano intenti aildi un’. E’ successo ad, dove i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Anzio hanno arrestato la donna e denunciato il minorenne, entrambi di etnia rom, gravemente indiziati dei reati di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, mirati a contrastare le rapine ed i furti sul litoraletino sia con militari in abiti civili che in uniforme, i Carabinieri hanno notato la presenza dei due indagati intenti ad infrangere ildi un veicolo in sosta.vista dei militari, i due si sono datia bordo di un’vettura, procurando nella partenza lesioni ad uno dei militari che si era posto di fronte al veicolo per intimare l’alt.