Amadeus nel 2025: i due nuovi programmi che farà

“C’è sempre il tempo di sperimentare” – ha dichiaratosul settimanale Chi – “Lo facevo in Rai, tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi, e lo farò a Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, nelvorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando“. Queste parole sono state confermate anche da Giuseppe Candela che sul Fatto Quotidiano ha svelato in anteprima che il conduttore è al lavoro su due: uno che andrà in onda in access prime time e uno in prima serata per otto appuntamenti. Come già annunciato, infatti, Chissà chi è non verrà rinnovato il prossimo anno.“Possiamo anticipare che sono in arrivo nei primi mesi delduetitoli condotti dall’ex direttore del Festival di Sanremo.