Albero si abbatte su un tir lungo la Pontina | traffico in tilt

Rallentamenti significativi si stanno verificando sulla strada statale 148, in direzione sud, a causa della caduta di unsulla carreggiata all’altezza di Castel Romano, precisamente al km 25. Attualmente, la circolazione è limitata ad una sola corsia, causando disagi per gli automobilisti in transito.Intervento di Anas per il Ripristino della ViabilitàSul posto è prontamente intervenuto il personale Anas, con l’obiettivo di rimuovere l’ostacolo e ripristinare la piena transitabilità della strada nel più breve tempo possibile. Gli operatori stanno lavorando intensamente per liberare la carreggiata e consentire il normale scorrimento delin entrambe le corsie, riducendo così i disagi alla circolazione.Raccomandazioni per gli AutomobilistiAgli automobilisti si raccomanda la massima prudenza durante il transito nella zona interessata e di tenersi aggiornati sulla situazione delattraverso i canali ufficiali di Anas e i servizi di infomobilità.