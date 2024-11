Inter-news.it - Adani: «Dimarco e Cambiaso moderni! Riescono a fare questo»

elogia siache, esterni titolari dell’Italia di Spalletti. Inoltre, sono anche protagonisti di Inter e Juventus.GIOCATORI CHIAVE – Daniele, in occasione del Social Football Summit, è stato raggiunto dai colleghi di Calciomercato.it. Il noto opinionista ha risposto alla domanda sull’impatto di Federicoe Andreain Nazionale: «Sottolineatura d’obbligo, sono due calciatori, chequell’interpretazione di esterni tutta fascia con qualità, ecclettismo e anche conclusione, definizione, visto che fanno entrambi gol e assist». Inoltre, i due sono anche grandi protagonisti di Inter e Juventus.Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «»)© Inter-News.