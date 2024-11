Lettera43.it - Acea alla 41esima assemblea Anci con progetti innovativi per lo sviluppo dei territori

partecipaannuale di, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, in corso a Torino fino al 22 novembre. Il Gruppo, che tramite le sue società eroga ogni giorno servizi primari ai cittadini in oltre 16 regioni, sempre in collaborazione con le istituzioni locali, a partire dai comuni, è presentemanifestazione con uno spazio espositivo di circa 100 metri quadrati in cui vengono presentati alcuni dei più importantirealizzati, grazie anche all’utilizzo di ledwall e visori 3D.Ato 2 e Areti mostreranno i lorotra realtà virtuale, robot e droniAto 2, società del Gruppo che si occupa del servizio idrico integrato, ad esempio, mostra delle postazioni di realtà virtuale, dei visori 3D che permetteranno di effettuare dei movimenti del corpo per poi tradurli in realtà virtuale con precisione realistica con la possibilità di ascoltare l’ambiente circostante grazie a un audio posizionale integrato nel visore, e il progetto Robotics For Water, che mira a integrare soluzioni robotiche nel settore idrico, migliorando l’efficienza operativa e la sicurezza.