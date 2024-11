Lopinionista.it - Zaia: “Per autonomia mandato dossier su protezione civile”

VENEZIA – “Abbiamo inviato al Ministero undi richieste coerenti e scrupolose, in linea con il dettato della Costituzione e il buon senso. Obiettivo principale è semplificare ed efficientare, a beneficio dei cittadini, il sistema regionale dinell’ambito della prevenzione, della gestione e nel superamento delle emergenze. In particolare, la proposta prevede che il presidente della Regione possa emanare ordinanze finalizzate a superare l’emergenza di livello regionale in analogia a quanto attualmente viene effettuato dal Capo Dipartimento della”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca, annuncia di aver inviato al Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie ilcon la richiesta di accedere alle funzioni in materia dipreviste dall’differenziata.