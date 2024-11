Panorama.it - Vlahovic e gli altri, quando il calcio fa crac

Il tributo più alto lo ha pagato la Juventus: Cabal col legamento rotto e fuori tutta la stagione eche alla fine ha ceduto, stremato dal super utilizzo in bianconero replicato anche con la Serbia. Il flessore della sua coscia sinistra è andato ko al minuto 1.473 in campo del suo inizio di stagione, con grande rabbia di Thiago Motta che alla Continassa non ha un'alternativa a disposizione e ora si trova a dover gestire una doppia emergenza: difesa e attacco.La sosta delle nazionali - la terza su tre dell'autunno del calendario Fifa - ha presentato il conto, però, anche ad. L'Inter, ad esempio, attende con ansia di poter mettere le mani sui muscoli di Calhanoglu che si è fermato con la Turchia. In tempo? Forse. Ma nelle pieghe della vicenda c'è anche l'ammissione che il capitano è volato dal ct Montella senza che il precedente infortunio fosse del tutto assorbito.