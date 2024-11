Spazionapoli.it - Verso Napoli-Roma, non c’è pace per Conte: c’è un altro azzurro a rischio!

Sono ore calde in casain vista della ripresa del campionato. Antoniodovrà fare i conti con diverse problematiche. La sosta per le Nazionali porta ancora diversi infortunati. Gli impegni dei calciatori in giro per il mondo non fanno sorridere i club, e nemmeno i protagonisti. Questa volta, a farne le spese è proprio ildi Antonio. Nel match di ieri, tra Polonia e Scozia è stato registrato l’infortunio di Scott McTominay. Quest’ultimo, ha accusato un problema alla caviglia sinistra che potrebbe impedirgli di scendere in campo contro la.La situazione, però, potrebbe essere più grave del previsto. Infatti, Antoniodovrà fare i conti con un’altra situazione molto delicata. L’allenatore oltre alle condizioni fisiche, dovrà monitorare anche unaspetto molto importante.