Un esperto informatico accusato di estorsione nel mondo vinicolo | il caso di David Sirca

Facebook WhatsAppTwitter Undi informatica è finito nuovamente nei guai,diai danni di aziende vinicole e produttrici di acqua minerale. Con metodi intimidatori, ha chiesto soldi in cambio della sicurezza dei loro prodotti, disturbando gravemente il mercato e l’industria locale. A catturare l’attenzione è stata la frase minacciosa utilizzata dall’: “Paga o ti avveleno il vino”, elemento che ha destato preoccupazione tra le vittime delle sue richieste monetarie.Dettagli dell’, 49 anni, già noto per una condanna emessa dal Tribunale di Roma lo scorso anno per comportamenti analoghi, èdi aver preso di mira la nota azienda vinicola Casale del Giglio, situata a Borgo Le Ferriere. Stando alle indagini condotte dai carabinieri della locale compagnia, l’informatore avrebbe chiesto decine di migliaia di euro in criptovalute, un sistema di pagamento adottato per la sua anonimità.