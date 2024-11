Latuafonte.com - UeD: perché Alessio ha abbandonato il Trono, quando va in onda

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 19 Novembre 2024 8:51 pm by RedazionePecorelli haildi Uomini e Donne. Nella registrazione di oggi, 19 novembre 2024, secondo ciò che anticipa Lorenzo Pugnaloni su Instagram, il tronista si è ritrovato a dover lasciare il programma di Maria De Filippi dopo alcune segnalazioni. Anche Mario Cusitore ha lasciato il dating show del pomeriggio di Canale 5. Il caos scoppiato ha portato entrambi a decidere di andare via. Un finale inaspettato per, che già nella registrazione di ieri si era ritrovato ad affrontare la prima segnalazione. Maandrà inil momento in cui il tronista e Mario lasciano il programma?il tronistae Mario Cusitore lasciano Uomini e DonneLeggi anche: Uomini e Donne, chi è(tronista): età, cognome, lavoro, famiglia, InstagramLe anticipazioni di UeD rivelano chePecorelli è stato invitato a lasciare il programma di Maria De Filippi, in quanto rimasto senza corteggiatrici.