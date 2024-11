Ucraina | la Federcalcio pubblica video per i 1000 giorni di guerra

Leggi su Sportface.it

Lahato sui propri canali social undedicato ai milledi conflitto, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinionesulle conseguenze del conflitto. “Milledi invasione su vasta scala. I numeri in questoparlano più forte di qualsiasi parola. Rappresentano le nostre perdite, vite distrutte, bambini rapiti e case distrutte. Il mondo deve vederli. Perché, mentre guarda, questi numeri continuano a crescere“, si legge nella descrizione, mentre neli giocatori della Nazionale mostrano cartelli che riportano i numeri del conflitto:di0 missili lanciati contro l’, 12000 vittime civili, 585 di queste vittime erano bambini, 19500 bambini deportati in Russia, 50000 allerte per attacchi aerei, 4milioni di ucraini hanno perso le loro case, 250000 edifici danneggiati o distrutti – circa la metà di questi nel Donbas -, 4000 scuole,ospedali, più di 500 impianti sportivi.