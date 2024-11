Thesocialpost.it - Ucraina, Giorgia Meloni a muso duro contro Putin (e contro Salvini)

Dal vertice del G20 di Rio de Janeiro,non lascia spazio a interpretazioni: l’Italia continuerà a sostenere l’, con l’invio di armi anche nel 2025. La nostra Premier ha chiuso categoricamente all’idea di un dialogo con Vladimir. Le leader di FdI ha preso una posizione netta, sostenendo la decisione americana di fornire missili Atacms a lungo raggio all’esercito di Zelensky e sfidando apertamente l’opposizione interna della Lega, che non condivide questa linea.“Indisponibilità al dialogo”:taglia corto con MoscaLa posizione della premier italiana si è rafforzata dopo i bombardamenti russi avvenuti durante lo svolgimento del G20, definiti come una chiara dimostrazione dell’indisponibilità della Russia a qualsiasi negoziato. “Il tema non è parlare o meno, ma cosa dire”, ha dichiarato, riferendosi alle recenti mosse del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha telefonato aalla vigilia del summit.