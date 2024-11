Ilfattoquotidiano.it - Torino, morto sul lavoro un operaio 51enne: è rimasto schiacciato dal braccio di una gru

Undi 51 anni èdaldi una gru a, mentre stava eseguendo dei lavori nel cantiere dell’impianto di potabilizzazione della Smat (Società metropolitana acque) in corso Unità d’Italia, intorno alle 20:30 di lunedì. All’arrivo dei soccorritori, allertati dai colleghi, l’uomo aveva già perso la vita.Oltre ai carabinieri e ai sanitari, sul posto è intervenuto anche il personale dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza suldella Asl. L’uomo, residente in Brianza e di origini albanesi, lavorava per una ditta specializzata lombarda, la Palingeo, che opera nel settore delle fondazioni speciali: era impegnato nella realizzazione della struttura per contenere una nuova vasca di pompaggio. Secondo una prima ricostruzione, la gru cingolata che l’ha ucciso si è ribaltata per cause ancora da accertare.