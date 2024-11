Zonawrestling.net - TNA: Josh Alexander dice addio alle indies, ecco le ultime date

Siamo ormai abituati a vederlo come uno dei volti di punta della TNA, ma per più di vent’anniè stato uno dei nomi di punta della scena indie. Da singolo o in coppia con Ethan Page, formando il tag team The North,ha vinto innumerevoli titoli, tra cui il titolo pesi massimi in AAW, e i titoli di coppia in PWG. Ma ora, dopo anni di grandi sacrifici, è arrivato per lui il momento di direindie.Un annuncio che nasconde altro?L’annuncio è arrivato direttamente su X: “A prescindere da cosa ci sarà o non ci sarà nel mio futuro, dopo averne parlato con la mia famiglia ho preso la decisione di non accettare piùnelle”. Un annuncio che è arrivato nella giornata di ieri, e cheha sfruttato per ringraziare tutte le federazioni che in questi anni lo hanno ospitato e per invitare tutti i fan a continuare a supportare il circuito indipendente, fondamentale per la formazione della nuova generazione di wrestler.