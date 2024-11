Gamberorosso.it - Sorpresa: gli Emirati Arabi entrano nella top 10 dei mercati attrattivi per i vini. Fuori Cina e Giappone

C'è da sorprendersi che un mercato come gliUniti, abbastanza piccolo e poco affezionato al vino, sia considerato tra quelli con altatà dagli analisti inglesi di Iwsr (International Wine and Spirits Record), che hanno elaborato uno specifico indice economico relativo aifermi. Ed è altrettanto sorprendente chetop ten della classifica siano scomparsi nomi importanti come la(ormai in calo costante da diversi anni) e il, tra i maggiori acquirenti del vino made in Italy. La fotografia scattata dalla blasonata società londinese, attivaconsulenza e nelle indagini di mercato, restituisce uno scenario ben differente da quello di dieci anni fa e, per alcuni aspetti, anche rispetto a un anno fa, soprattutto a causa dell'effetto pandemia, della crisi economica (leggi inflazione) e dell'instabilità geopolitica.