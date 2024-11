Lortica.it - Settore giovanile amaranto: tra vittorie, rimonte e sfide combattute

Primavera 4 Messina – Arezzo 0-3Arezzo domina e conquista tre punti in trasfertaPrestazione eccellente della Primavera, che espugna Messina con un netto 3-0. Protagonista assoluto Concetti, autore di una doppietta nel primo tempo: prima con un colpo di testa all’8° e poi con una finalizzazione in contropiede al 42°. Nel secondo tempo, il Messina tenta di reagire, ma Costantini chiude i giochi al 32° della ripresa con un preciso tap-in. Una vittoria di squadra, costruita con solidità e cinismo.Under 17 Campobasso – Arezzo 2-2Pareggio al cardiopalma: Tramonti salva glial 95°L’Arezzo Under 17 ottiene un prezioso 2-2 sul difficile campo del Campobasso. Dopo un inizio shock che vede glisotto 2-0 al 6°, la squadra reagisce con grinta. Minocci accorcia le distanze al 70° con un’azione personale e Tramonti firma il definitivo pareggio in pieno recupero.