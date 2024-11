Thesocialpost.it - Samuele Bruno, morto il tifoso del Foggia ricoverato a Lecce da un mese: aveva 15 anni

ha lottato per cinque settimane per restare aggrappato alla vita, ma nelle scorse ore il 15enne dial Dipartimento di emergenza e accettazione (Dea) dell’ospedale “Vito Fazzi” didove erada unera rimasto ferito gravemente in un incidente sulla statale 93, al termine della partita di calcio tra il Potenza e il, squadra quest’ultima di cui era un grandissimo. Si trovava a bordo di un veicolo che si era scontrato frontalmente con l’auto di una famiglia potentina.Leggi anche: Chi erano i 3 giovanissimi morti dopo la trasferta del: “Appassionati di calcio”Si aggrava così il bilancio di quell’incidente che era stato già tragico, con la morte di due minorenni e di un 21enne.era rimasto ferito gravemente insieme a un 19enne e al padre di una delle vittime, l’uomo che era alla guida del mezzo che ora è indagato per omicidio stradale colposo.