Lanotiziagiornale.it - Putin mostra i muscoli e aggiorna la dottrina nucleare russa

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Davanti ai timori di un disimpegno americano e nonostante le rinnovate minacce nucleari della Russia, Volodymyr Zelensky non vuole sentir parlare di accordi al ribasso che penalizzino l’ex repubblica sovietica e finiscano per premiare Vladimir. Con un messaggio apparentemente rivolto agli alleati europei e, soprattutto, al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, il leader di Kiev ha voluto chiarire la propria posizione, affermando che: “L’Ucraina non si sottometterà mai agli occupanti e l’esercito russo sarà punito per aver violato il diritto internazionale”.Ha poi aggiunto: “Ogni giorno chiediamo al mondo determinazione e forza sufficiente affinché l’Ucraina possa bloccare questi attacchi contro il nostro popolo. Ogni nuovo attacco da parte della Russia non fa altro che confermare le vere intenzioni di: vuole che la guerra continui”.