Gaeta.it - Protocollo per il Giubileo 2025: nuove regole sugli scioperi a Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In vista deldel, la Commissione di garanziaha ufficialmente approvato untra le parti sociali. Questo accordo stabilisce misure specifiche per garantire la continuità dei servizi pubblici durante eventi ad alta affluenza nella Capitale. I settori coinvolti, quali Trasporti, Sicurezza, Igiene Ambientale e Sanità, dovranno adattarsi afranchigie temporanee, mirate a limitare le astensioni dal lavoro in momenti critici. La sigla della CGIL, tuttavia, non ha siglato il documento, evidenziando un dissenso all’interno delle organizzazioni sindacali.Le misure dele le franchigie straordinarieIlprevede franchigie straordinarie per un numero limitato di eventi significativi durante il. L’accordo stabilisce che nei giorni che precedono e seguono gli eventi, l’astensione dal servizio dovrebbe essere evitata, garantendo così una maggiore efficienza nelle aree cruciali per la sicurezza dei cittadini e dei pellegrini.