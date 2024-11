Leggioggi.it - Periodo di prova nei contratti di lavoro: può non esserci? Guida pratica

Nel contratto disubordinato, ai sensi dell’articolo 2096 del codice civile, azienda e dipendente possono accordarsi per effettuare undinel corso del quale entrambi valutano la convenienza nel proseguire il percorso lavorativo.Trattandosi di una sperimentazione, nel corso della stessa è possibile risolvere il contratto senza alcuna motivazione e preavviso.Le parti possono addirittura interrompere la collaborazione senza alcun atto scritto ma solamente in forma orale.Una volta terminato ildidefinito all’inizio del rapporto, l’assunzione si considera definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di.Nonostante l’importanza deldi, tanto per l’azienda quanto per il dipendente, esistono tuttavia delle ipotesi in cui lo stesso può legittimamente non essere presente.