Parola d’ordine, coopetizione. Ecco cosa dice il Rapporto Strategico Ced

Tra il 2003 e il 2022, in un ventennio a dir poco complesso per le sfide e le tensioni che lo hanno caratterizzato, si sono verificati all’incirca 15mila casi di collaborazione tra aziende che operano nello stesso campo, dando vita a innovazioni poi brevettate congiuntamente. Il numero di brevetti collaborativi negli ultimi vent’anni è cresciuto di quasi il doppio (+82%) mentre, rispetto al quadriennio 2003-2006, in quello che va dal 2019 al 2022 c’è stato un aumento di brevetti collaborativi di poco inferiore al 160%. Questi numeri rappresentano uno dei risultati partoriti dal2024 redatto dal Centro Economia Digitale, incentrato proprio per dimostrare tutta la potenzialità della. Gli autori della definiscono come “la strategia in grado di combinare simultaneamente dinamiche cooperative e competitive tra due o più entità al fine di ottenere reciproci e significativi vantaggi per aumentare la capacità di rispondere efficacemente alle sfide complesse dell’innovazione tecnologica, dei mercati e dei processi geostrategici”.