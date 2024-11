Oasport.it - Pallamano, Mikael Helmersson: “In nazionale si sta molto bene, si respira una bella atmosfera”

Una sconfitta che ha dato consapevolezza e una vittoria incredibile per qualità e temperamento, con all’orizzonte la prospettiva di tornare a giocare i Mondiali dopo ben 28 anni di assenza. L’Italia dellaè carica in vista del futuro.L’evento iridato del prossimo gennaio, ma anche il percorso di qualificazione agli Europei 2026, che si aperto con il ko di misura in Spagna contro le Furie Rosse e il successo interno in rimonta contro la Serbia.A fare il punto della situazione al sito della FIGH, è stato l’azzurroHelmeon che ha detto: “Contro la Spagna abbiamo disputato una gara stupenda, come forse nessuno si aspettava. Perdere in quel modo, con un solo gol di scarto, ci ha lasciato tristezza, ma anche grande voglia per affrontare la Serbia. A Fasano abbiamo giocato un’altra grande partita, soprattutto dimostrando grande carattere nei momenti di difficoltà.