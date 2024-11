Tpi.it - Otto razzi colpiscono una base italiana dell’Unifil in Libano: nessun militare ferito

da 107 millimetri hanno colpito il quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest della Forza di Interposizione indelle Nazioni Unite (Unifil) a Shama, nel sud del, senza ferire alcundel nostro Paese.I missili hanno colpito alcune aree all’aperto e un magazzino di ricambi delladove non era presente alcun soldato. Sebbene non si siano registrati feriti, cinque soldati italiani sono stati messi sosservazione nell’infermeria dellae le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.Al momento non è chiaro da dove sia arrivato l’attacco. Sono tuttora in corso gli accertamenti per determinare il punto di partenza dei colpi e individuare i responsabili. Non è comunque la prima volta che le basivengono prese di mira dalle parti in conflitto in