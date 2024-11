Natale 2024, i 5 mercatini da non perdere a Roma assolutamente

Leggi su Funweek.it

Con l’arrivo dell’inverno,si veste subito di magia natalizia. Le giornate più corte sono illuminate dalle decorazioni scintillanti che adornano strade e piazze, creando un’atmosfera calda e suggestiva. È il momento perfetto per passeggiare tra le vie della Capitale, godendo dell’incanto delle feste e curiosando tra i numerosinatalizi, dove trovare regali originali e sapori tipici.Ecco cinqueimperdibili per vivere appieno l’atmosfera del.Shutterstock1. Mercatino della Befana in Piazza NavonaDal 1 dicembre al 6 gennaioNella splendida cornice di Piazza Navona, il Mercatino della Befana è un’istituzione delno. Tra bancarelle colme di dolciumi, giocattoli e addobbi, si respira l’essenza più tradizionale delle feste. Oltre al consueto arrivo della Befana il 6 gennaio, la piazza ospita attrazioni per grandi e piccini, tra cui giostre e spettacoli, trasformandosi in un vero e proprio luna park natalizio.