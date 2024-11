Panorama.it - Movember: farsi crescere i baffi per la salute maschile

Leggi su Panorama.it

Un po' per gioco e un po' (molto) sul serio: il movimentoha raggiunto dal 2003 a oggi quasi 5 milioni di sostenitori, riuscendo a raccogliere 1 miliardo di dollari utilizzati per finanziare progetti sulla. L'idea di base è diper tutto il mese di novembre, per "generare" curiosità e offrire un pretesto per parlare di argomenti che non sempre gli uomini affrontano volentieri. I partecipanti sono anche invitati a condividere le proprie foto con icon l'hashtag #e a fare una donazione. Per capire quali controlli è opportuno fare, con quale cadenza, e quali sono le nuove terapie disponibili per le patologie maschili (il tumore della prostata colpisce più di 40.000 uomini ogni anno) abbiamo intervistato il professor Pietro Acquati, primario dell'Unità Operativa Complessa di Urologia dell'IRCCS Policlinico San Donato di Milano.