Ilgiorno.it - Morta Antonia "Cassandra" Capasso, malata di cancro che sognava di partecipare ad ‘Amici’

È con grande tristezza che il mondo dei social e della musica, piange la morte di, conosciuta da tutti come, avvenuta a soli 25 anni. La giovane, originaria di Frattamaggiore, ha lottato per anni contro un linfoma linfoblastico, una forma aggressiva di, ma non ha mai abbandonato il suo sogno di diventare una cantante eal talent show "Amici" di Maria De Filippi. Un talento incompresoha catturato l'attenzione del pubblico nel 2020, durante il periodo del lockdown, quando un video di lei che cantava mentre riceveva cure in ospedale ha commosso migliaia di persone. Nonostante le difficoltà legate alla sua malattia, la giovane artista si era presentata a un provino per "Amici" tramite Skype, dimostrando una determinazione e una passione per la musica che l'hanno resa un simbolo di speranza.