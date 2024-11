Laprimapagina.it - Milano. Festa al Convento dei Frati Cappuccini Missionari Aspettando il Natale 2024

Leggi su Laprimapagina.it

E’ dedicata al tema del Cantico delle creature, la preghiera di San Francesco di cui nel 2025 ricorre l’ottocentenario, la consuetadi novembre ‘il‘ aldeidi, in piazzale Cimitero Maggiore 5 (bus 40 o tram 14). E’ invitata tutta la città e le proposte sono per tutte le età e gli interessi: a cominciare dalle ore 15,30 di sabato 23 novembre, dopo la S.Messa inaugurale con i volontari e i gruppifrancescani, seguiranno presentazione di un libro, una mostra d’arte, stand gastronomici, il laboratorio Presepi per i bambini, esposizione di 22 scene bibliche per ripercorrere la storia terrena di Gesù, un mercatinoo, uno spettacolo teatrale e una ricca sottoscrizione a premi (primo premio una crociera per due persone nel Mediterraneo).