Gaeta.it - Milano affronta il sovraindebitamento: la Camera di commercio promuove nuovi interventi

Facebook WhatsAppTwitter La crescente problematica delin Italia ha spinto ladidiMonza Brianza Lodi a organizzare un incontro significativo presso Palazzo Turati. Questo evento si è concentrato su come le comunità possano adottaremodelli di intervento perre le difficoltà economiche sempre più comuni tra famiglie e piccole imprese. Con circa cinque milioni di famiglie e imprese in evidente difficoltà, la situazione è allarmante, con un evidente aggravamento della crisi debitoria, in special modo in Lombardia.L’allarmante stato delin lombardiaStatistiche rivelatrici emergono riguardo ilin Italia. Secondo ladi, circa 1.582 richieste di supporto sono state presentate dal 2017 al 2024 nella sola Lombardia, evidenziando un aumento annuo del 2,4%.