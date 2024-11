Lettera43.it - Medio Oriente, Netanyahu: «Cinque milioni di dollari per ogni ostaggio liberato»

Mentre si trovava nel corridoio di Netzarim, all’interno della Striscia di Gaza, Benjamin, accompagnato dal neo ministro della Difesa Israel Katz, il capo di stato maggiore Herzi Halevi e il capo dello Shin Bet Ronen Bar, ha dichiarato che Israele offrirà una ricompensa didia chiunque aiuti a recuperare uno degli ostaggi detenuti a Gaza dal 7 ottobre dell’anno scorso: «A chiunque riporterà un, troverà un modo sicuro per lui e la sua famiglia di uscire da Gaza, daremo anche una ricompensa didiper. Voglio poi dire a coloro che tengono prigionieri gli ostaggi: a chiunque osi fare del male ai nostri rapiti, ti inseguiremo e ti prenderemo»., Il premier ha poi espresso soddisfazione per «i risultati che hanno ottenuto le nostre truppe nel raggiungimento del nostro importante obiettivo: Hamas non governerà più Gaza».