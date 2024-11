Unlimitednews.it - Malattie colestatiche rare, nuovi dati al congresso AASLD 2024

MILANO (ITALPRESS) – Ipsen ha presentato aldell’American Association for the Study of Liver Diseases (relativi al suo portfolio di terapie, in costante ampliamento, per il trattamento di diverse, grazie aidegli studi di estensione a lungo termine su odevixibat (Bylvay) già approvato in Italia nella Colestasi Intraepatica Familiare Progressiva (PFIC) e su elafibranor (Iqirvo) nella Colangite Biliare Primitiva (PBC), e odevixibat (Kayfanda) nella Sindrome di Alagille (ALGS), indicazioni queste ultime per le quali è in corso l’iter approvativo in Italia.Sono stati presentati ipiù recenti su elafibranor (Iqirvo), primo agonista dei PPAR approvato in Europa per il trattamento della PBC: provenienti da un’analisi ad interim della fase di estensione in aperto – tuttora in corso – dello studio di fase III ELATIVE, isono relativi ai biomarcatori della colestasi, alla stabilizzazione dei marcatori surrogati della fibrosi epatica e aifino a tre anni sul prurito nei pazienti con prurito da moderato a grave in trattamento con elafibranor.