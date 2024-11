Oasport.it - LIVE Italia-Estonia 2-3, Europei curling femminile in DIRETTA: tris estone nel secondo end, le azzurre costrette a inseguire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.36: Tuvike non sbaglia e l’passa a condurre 2-318.35: Constantini scongiura con una bocciata i 4 punti estoni ma arriveranno, a meno di errori clamorosi, 3 punti e il sorpasso per l’. End giocato non bene dalle.18.34: L’promuove la guardia che va a bocciare la stone piazzata al centro della casa da Constantini e ora sono tre le stone estoni a punto quando manca l’ultimo tiro per entrambe le squadre18.31: Sempre due le stone estoni a punto quando mancano gli ultimi quattro tiri dell’end. Serve l’esperienza di Constantini per uscire da questo momento complicato18.26: Due stone estoni a punto a metà delend18.22: Stone azzurra a punto dopo i primi quattro tiri delend18.18: precisissima Stefania Constantini! Il suo ultimo tiro piazza la seconda stone azzurra a punto e dunque doppio puntoin apertura: 2-018.