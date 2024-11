Lisa annuncia il debutto solista con ‘ALTER EGO’ | l’album esce il 28 febbraio

Leggi su Funweek.it

Cantante, ballerina e icona globale,(LaManobal) – conosciuta come membro delle BLACKPINK – è pronta a conquistare nuove vette con il suo primo album. Disponibile dal 28(LLOUD Co./RCA Records/Sony Music), il progetto segna un nuovo capitolo nella carriera della star da miliardi di stream, che ha già lasciato il segno sia nella musica che nello stile., già preordinabile sullo store di Sony Music Italia e sul sito ufficiale dell’artista, sarà disponibile in diverse versioni tra le quali Vinile Standard e cinque edizioni speciali in CD: Roxi, Vixi, Speedi, Kiki e Sunni. A far partire il countdown sono stati gli indizi rilasciati sui profili social didurante un tour di fanmeeting sold-out in Asia.Photo Credit: Wontae Go da Ufficio StampaNel video ufficiale di annuncio, in particolare,si trasforma in cinque personaggi, ciascuno rappresentante un lato diverso della sua personalità.