Libano e Hezbollah | sì a proposta tregua

7.54 Ilhanno accettato ladegli Stati Uniti di un cessate il fuoco con Israele,con alcuni commenti sul contenuto,ha dichiarato un alto funzionario libanese, descrivendo lo sforzo come il più serio per porre fine ai combattimenti. Lo riferiscono i media israeliani citando Reuters. Secondo fonti ufficiali libanesi,ilha consegnato ieri la sua risposta scritta all'ambasciatore statunitense nel Paese,e l'inviato della Casa Bianca Amos Hochstein si sta recando a Beirut per proseguire i colloqui.